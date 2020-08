Sexueller Missbrauch an Kleinkindern: Wie können Kitas solche Horror-Taten verhindern?

Am Dienstag hat das Bezirksgericht Baden einen ehemaligen Lehrling einer Kindertagesstätte aus der Region Baden wegen sexuellem Missbrauch an zwei Kleinkindern verurteilt . Der heute 28-Jährige soll sich während seiner Ausbildung zwischen 2016 und 2018 mehrfach an zwei- bis vierjährigen Buben vergangen haben. Einen Fall gab er zu, den anderen bestreitet er. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Weiter sollen Mitarbeitende einen Verhaltenskodex zu Grenzverletzungen unterzeichnen. Dazu gehören physische und psychische Gewalt. «Die Angestellten bezeugen damit, dass sie keine pädosexuellen Neigungen haben, noch nie sexuelle Handlungen zu Kindern gemacht haben und in kein solches Strafverfahren involviert sind.»

«Gemeinden schauen genauer hin»

Im Kanton Aargau habe sich die Situation in den letzten Jahren verbessert. «Es hat eine Sensibilisierung stattgefunden hat», stellt Ryf fest. «Gemeinden schauen genauer hin und sind kritischer.» Es würden allerdings auch heute noch Kitas mit nicht pädagogisch ausgebildetem Personal und ohne pädagogische Präventionskonzept geführt. Für Ryf sind das klare Minuspunkt, auf die Eltern achten sollen.

Grundsätzlich sollten zwar wann immer möglich mehrere Angestellte mit Kindern zusammen sein. Wenn Mitarbeitenden mit Kindern allein sind, benötige es besondere Massnahmen oder Regeln. Dies gelte insbesondere für sensible Bereiche wie Schlafräume oder den Wickeltisch. «Wir empfehlen, ihn so einzurichten, dass er zwar abgeschirmt ist, aber dass er sich in einem Raum befindet, in dem sich andere Personen aufhalten oder die Türen offenbleiben.»

Im Sinn der Angestellten

Solche Massnahmen seien auch im Sinne der Angestellten. So sind sie selbst vor falschen Vorwürfen geschützt. Wegen Missbrauchsfällen hatten und haben manche Eltern Vorbehalte gegenüber männlichen Kita-Angestellten. «Nach dem Fall aus der Region Baden wollten verunsicherte Eltern ihr Kind nicht mehr zu Kitas mit männlichen Angestellten bringen», erinnert sich Ryf. Solche Vorbehalte seien mittlerweile nicht aus der Welt, aber seltener geworden.