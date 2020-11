Sensationsfunde im Bäderquartier: Schweizer Heimatschutz fordert sofortigen Baustopp

Bei den Bauarbeiten auf dem Kurplatz im Bäderquartier in Baden sind in den vergangenen Wochen und Monaten bedeutende Funde aus der Römerzeit zum Vorschein gekommen. Es sind nicht irgendwelche Funde. Der Schweizer Heimatschutz schreibt in einer Mitteilung vom Montag von "sensationellen historischen Funden".

Die Bauarbeiten auf dem Kurplatz, wenige hundert Meter von der Baustelle des neuen Thermalbads entfernt, gehen allerdings unvermindert weiter. Die Stadt lässt hier die Leitungen von Thermalwasserleitungen sanieren. Teilweise werden die Leitungen verlegt. Dabei ist es unumgänglich, dass historisches Kulturgut zerstört wird. Die Kantonsarchäologie lässt die Arbeiten begleiten und die Funde dokumentieren, damit sie für die Nachwelt nachvollziehbar bleiben.

Der Schweizer Heimatschutz fordert deshalb nun per sofort den Abbruch der Bauarbeiten. Ebenso, jede Beeinträchtigung der "archäologischen Entdeckungen von europäischem Rang zu verbieten". Er fordert zudem, dass ein Fachgutachten in Auftrag gegeben wird.