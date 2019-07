Er habe schon immer gerne gekocht. «Früher mussten wir immer alle unsere Freunde mit nach Hause nehmen, weil sie sein Essen so mochten», erzählt Anja Guevarra lachend. «Jetzt sind unsere Kinder erwachsen und es hat sich immer noch nichts geändert», fügt Mama Virginia an. «Es kommen immer noch alle hierher, um Papa Oro’s Essen zu probieren.» So lautet denn auch das Konzept der Familie Guevarra: «Das Restaurant ist eine Erweiterung unseres Daheims. Die Türen stehen immer offen.»

Die Räumlichkeiten sind klein, von Hand an die Wand gemalt steht das Menü. Die Auswahl ist ebenfalls bescheiden: Rice Bowls, Bao Buns, philippinische Frühlingsrollen und hausgemachte Desserts. Doch mehr braucht es nicht. Es riecht verführerisch nach frisch zubereitetem Essen. Ein Mann holt eine Portion ab. «Das ist mein neuer Lieblingsort», schwärmt er. Nach nur zwei Wochen hat das neu eröffnete Restaurant Papa Oro’s an der Weiten Gasse schon Stammkunden.

Der Umwelt etwas zuliebe tun

Das Konzept auszuarbeiten, sei nicht schwierig gewesen. «Es sollte so sein, wie bei uns zu Hause. Wir mussten es nur anders präsentieren.» Schnell war auch klar: «Wir möchten so wenig Plastik wie möglich verwenden.» Der Umwelt etwas zuliebe tun ist für die Familie selbstverständlich. Deshalb bietet das «Papa Oro’s» das übrig gebliebene Essen auch auf der App «Too Good To Go» an (siehe Box unten).

Das Angebot kommt an: Am 10. Juli feierte «Papa Oro’s» die Eröffnung. Die Gäste erschienen zahlreich: «Sie kamen sogar aus Basel oder Solothurn», sagt Anja Guevarra. «Bei den Filipinos hat sich das herumgesprochen, dass wir ausschliesslich philippinisches Essen anbieten.» Die Familie hat aber auch ganze Arbeit geleistet und vermarktet ihre Produkte gut: Die Töchter bringen stets neue Ideen und locken so jüngere Kunden an.

Vielleicht liegt der Erfolg aber auch einfach an der Herzlichkeit der Filipino-Familie. Oder an Papa Oro’s aufrichtigem Lächeln. Augenzwinkernd bietet er der Journalistin eine Kostprobe an. «Ich bin nicht geizig. Ich gebe gerne mal eine Frühlingsrolle mehr.»