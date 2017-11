Auf die kommende Legislatur gilt es in Mellingen nach wie vor einen der beiden freiwerdenden Gemeinderatsitze neu zu besetzen. Vizeammann Werner Stoller (parteilos) und Gemeinderätin Mirjam Egloff (FDP) stehen für die nächste Legislatur nicht mehr zur Verfügung.

Im ersten Wahlgang wurden die drei bisherigen Gemeinderäte und mit Roger Fessler (SVP) ein neuer Gemeinderat gewählt. Nun kämpfen die beiden parteilosen Kandidierenden Yvette Nick und Beat Gomes um den fünften Sitz. Yvette Nick ist verheiratet und lebt seit vier Jahren im Reussstädtchen.

Als selbstständige Treuhänderin kandidierte sie im ersten Wahlgang bereits für die Finanzkommission, verpasste jedoch das absolute Mehr von 383 Stimmen. Ihr Kontrahent ist «Reussbote»-Redaktor Beat Gomes, der seit April im Städtchen wohnt. Gomes kündigte bereits an, dass er seine redaktionelle und journalistische Tätigkeit beim «Reussbote» wegen des Pensionsalters auf eine freie Mitarbeit reduzieren werde.

Gegenüber dem «Badener Tagblatt» sagen die Kandidierenden, wofür sie sich als Gemeinderäte besonders einsetzen möchten und wie sie sich die Gemeinde in zehn Jahren vorstellen. Beat Gomes hat bereits mehrfach betont, dass er die Kommunikationspolitik zwischen Rathaus und Bevölkerung verbessern will und das Thema Umfahrung stärker ins öffentliche Bewusstsein bringen möchte. Yvette Nick fragt sich, ob Mellingen in Sachen Energiewende à jour ist.

Yvette Nick, parteilos