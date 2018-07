Die Stadt Baden hat einen neuen Stein des Anstosses. Oder vielmehr: eine Säule des Anstosses. Eine Gummi-Säule. Am Montag baute der Künstler Kilian Rüthemann vor der Cordulapost sein Werk «Stack» auf. Es ist ein fünf Meter hoher Turm aus Gummimatten.

520 schwarze Scheiben ragen jetzt über die Verkehrsebene des Schulhausplatzes. Viele Badenerinnen und Badener waren überrascht, als sie das Werk sahen. Im Vorfeld wusste kaum jemand, dass es aufgestellt wird. Die Stadt informierte erst am Dienstagnachmittag darüber, als das Werk längst stand.

Bei einem Augenschein gestern Morgen gingen die Meinungen auseinander. Eine Passantin sagte: «Es muss nicht immer alles auf den ersten Blick schön sein. Ich finde es gut, wenn man darüber redet.» Ein Anwohner ärgerte sich: «Ich bin enttäuscht. Der Platz ist so schön geworden – und jetzt das.»

2015 hatte die Stadt Baden fünf Künstler zu einem Wettbewerb eingeladen. Die Fachjury entschied sich einstimmig für Rüthemanns Werk. Der Basler Künstler sagt, ihm ginge es darum, den Verkehr auf dem Schulhausplatz aus einem anderen Blickwinkel zu thematisieren: «Hier fahren tagtäglich so viele Autos, Velos und auch Züge vorbei.» Der Kautschuk als Rohstoff für Gummireifen sei nicht unerschöpflich. «Ohne Gummi würde der ganze Verkehr lahmgelegt. Der ‹Stack› soll ein Monument für den Verkehr auf diesem Platz sein.»

Vandalismus nach nur einem Tag

In der Mitteilung der Stadt Baden vom Dienstag heisst es: «Der ‹Stack› (zu Deutsch: Stapel) ist nicht schön, aber eine prägnante Setzung, über die sich nachzudenken lohnt.» Dass das Werk nicht schön sei, findet Rüthemann nicht: «Mir gefällt’s. Es ist spannend, so viel Material aufeinandergeschichtet zu sehen.» Er hat die Gummimatten mithilfe einer Hebebühne übereinandergelegt.

Bereits am Dienstag war das Werk verunstaltet: Unzufriedene klebten Plakate an die Säule mit Sätzen wie diesen: «Soo gibt Baden Dein Steuergeld aus!», «Fucking Plastic Shit» oder «Baden wird grün! Steuergelder!?» Zudem stopften sie Zellophanfolie zwischen die Gummimatten. Als Rüthemann am Dienstag noch einmal in Baden war, hat er die Plakate eigenhändig entfernt.