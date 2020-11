Schönheit und Schrecken in der Pandemie: Ausstellung im Kunstraum zeigt Werke von 53 Künstlern der Region

Die Vorbereitung für die 4. Ausgabe von Truffes & Trouvailles war für die Kunstraum-Kuratorinnen Claudia Spinelli und Maria Bänziger besonders spannend. «Statt Werke zu jurieren, besuchten wir die Kreativen in ihren Ateliers und wählen die Exponate gemeinsam mit ihnen aus.» Entsprechend vielfältig ist die Ausstellung. Viele der Kunstschaffenden nutzten gerade die schwierige Zeit des Lockdowns, um zurückgezogen in ihren Räumlichkeiten an neuen Techniken zu feilen.

Marianne Engel giesst tote Insekten in Epoxidharz ein. Die unterste Schicht ist mit Leuchtpigmenten versehen und schimmert im Dunkeln. «Die Tiere sind Fundobjekte, manche davon kämme ich aus meinen Haustieren heraus», sagt sie und lacht. Mireille Gros inspirierte ein Aufenthalt an die Elfenbeinküste zu ihren grossformatigen Waldbildern in Mischtechnik. «Die Abholzung des Regenwaldes und das Verschwinden zahlreicher Pflanzen- und Tierarten macht mich betroffen. Deshalb gestalte ich in meinen Bildern eine Art fiktive Biodiversität.»