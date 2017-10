Ein nicht ganz billiges Unterfangen, kostet ein solch ganzseitiges Inserat schnell einmal ein paar tausend Franken. Doch für Kohler hat sich die Aktion gelohnt: «Bis gestern Abend habe ich rund 50 Rückmeldungen erhalten. Diese reichen von sehr kritisch bis äusserst positiv.» Unter dem Strich sei der Tenor positiv; die Wähler würden es schätzen, ihre Meinung einbringen zu können. Dass das Inserat für eine frisch gewählte Stadträtin eine spezielle Aktion sei, bestreitet Kohler nicht.

Im Gegenteil: «Ich will mir auch als Stadträtin treu bleiben. Will heissen: Wenn ich dann einmal im Amt bin, will ich auch neue Wege der Kommunikation und des Dialogs einschlagen.» Und sollte es tatsächlich mit der Wahl zum Stadtammann klappen, sei sie ganz sicher nicht eine Chefin der Sorte «Befehl: alle mir nach». Vielmehr wolle sie möglichst viele Menschen und Entscheidungsträger einbinden.

Es gibt Passagen im Inserat, die nur schwerlich zu verstehen sind, respektive einen grossen Interpretationsspielraum offenlassen. So heisst es etwa: «Mir ist bewusst, dass meine Vorgehensweise missbraucht werden kann.» Was wird wie von wem missbraucht Frau Kohler? «Damit meine ich, dass mich Antworten erreichen können, mit denen man mich eventuell zu manipulieren versucht – mit dem Ziel, diesem oder jenem Kandidaten am Ende zu helfen.»

Gleichzeitig stellt Kohler in diesem Zusammenhang aber klar: «Versuche der Kandidaten selbst oder deren Umfeld, mich in die eine oder ander Richtung zu lenken, gab es keine.»

Gegen Ende des Textes wird Kohler gar pathetisch: «Wir gehen den neuen Weg Schritt für Schritt und mit allen Ängsten, die dazugehören bei Neuem und Unbekannten.» Und: «Ich freue mich darauf, diesen neuen Weg mit Ihnen gemeinsam zu gehen und danke Ihnen für Ihren Mut und Ihr Vertrauen.»

Grosse Worte fürwahr, doch wie sind sie zu verstehen? «Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Viele Menschen begegnen Neuem wie etwa meiner Kandidatur als Parteilose mit Skepsis. Diese Wähler möchte ich ermutigen, mir auch als Stadtammann eine Chance zu geben.»

Dass sie noch eine Chance hat, obwohl sie im 1. Wahlgang mit 607 Stimmen – 1000 weniger als der abgewählte Stadtammann Geri Müller (team) – abgeschlagen auf dem 4. Platz landete, glaubt Sandra Kohler nach wie vor. «Bis zum 2. Wahlgang am 26. November kann noch so viel passieren.»

Bei den Überlegungen, ob sie nochmals antreten solle oder nicht, gehe es ihr einzig und allein um ihre Chance. «Ich überlege mir nicht, wem es mehr nützen könnte, sollte ich auf den 2. Wahlgang verzichten oder nicht», stellt Kohler klar.

Dass ihr Wahlkampf nicht überall gleich gut ankommt, kann Kohler gut nachvollziehen. Aber: «Ich darf für mich in Anspruch nehmen, für Gesprächsstoff gesorgt zu haben. Und das nicht in erster Linie über mich, sondern über die Wahlen in Baden und die Anforderungen an einen Stadtrat beziehungsweise an einen Stadtammann.»

Schneider: «Parteien im Rücken»

Was sagen Kohlers mögliche Kontrahenten zum Inserat? «Über die Aktion kann man sicher geteilter Meinung sein», sagt CVP-Stadtrat und Stadtammann-Kandidat Markus Schneider (52). Er selber habe ein solches Inserat nicht ins Auge gefasst. «Erstens habe ich meine eigene Partei und die FDP und die SVP im Rücken. Zweitens habe ich im ersten Wahlgang das beste Resultat gemacht, weshalb es völlig logisch ist, am 26. November nochmals anzutreten.» Auch Schneiders bis jetzt einziger Kontrahent, Stadtrat Erich Obrist (57), verzichtete auf ein ganzseitiges Inserat. Weshalb bleibt offen, da Obrist gestern nicht erreichbar war.