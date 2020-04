Rollstuhlfahrdienst kämpft mit Personalmangel – wegen der Coronakrise

Normalerweise sind für den Verein Rollstuhlfahrdienst Region Brugg 45 Fahrerinnen und Fahrer ehrenamtlich unterwegs. Sie fahren Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, zu Terminen. Doch in Zeiten der Coronakrise ist alles anders. Weil viele Fahrer über 65 Jahre alt sind, steht ein Grossteil nicht mehr zur Verfügung.

Mit gerade einmal noch 6 Fahrern versucht der Verein, sein Angebot aufrecht zu erhalten. Auch Präsident Marcel Hartmeier ist jetzt häufiger als Fahrer unterwegs als vorher. Denn es gibt Rollstuhlfahrer, die auf den Transport angewiesen sind. Beispielsweise solche, die ins Spital in die Dialyse müssen. «Viele Kunden haben aber auch die Transporte abbestellt, aus Angst vor dem Coronavirus», sagt Hartmeier. Entsprechend kann der Verein die Arbeit gerade noch bewältigen. Froh um neue Fahrer sei man aber immer, sagt Hartmeier. Die Hoffnung besteht auch, dass Menschen, die zurzeit Kurzarbeit haben, ihre Zeit ehrenamtlich einsetzen wollen und sich beim Verein melden.

Einnahmen entfallen, Fixkosten bleiben

Das grösste Problem für den Verein ist finanzieller Natur. Die Einnahmen entfallen, die Fixkosten bleiben, Kurzarbeit kann ein Verein nicht anmelden. Die Coronakrise reisst also ein Loch in die Vereinskasse. Dennoch sollte es der Rollstuhlfahrdienst über die Runden schaffen, denn in den letzten Jahren wurde gut mit den Spendengeldern umgegangen. «Dieses Polster hilft uns jetzt», sagt Hartmeier.

Um die Sicherheit der Fahrgäste und Chauffeure zu gewährleisten, tragen die Fahrer beim Ein- und Ausladen der Rollstuhlfahrer Masken. Zudem werden die Hände, das Lenkrad und der Schalthebel desinfiziert. Der gebotene Abstand zwischen Rollstuhlfahrer und Fahrer kann im Innern des Autos gewahrt werden. Dank dieser Massnahmen kann der Verein trotz Krise für seine Kunden da sein.