Reusstal Scheiben eingeschlagen und Wertsachen geklaut: Autoknacker treiben in der Nacht ihr Unwesen – Polizei erwischt einen Täter In der Nacht auf Dienstag waren in drei benachbarten Gemeinden im Reusstal Diebe am Werk. Diese durchsuchten ein Dutzend Autos und erbeuteten mehrere Portemonnaies. Die Polizei mahnt zu Vorsicht.

Die Diebe schlugen Seitenscheiben ein oder öffneten unverschlossene Türen, um die Autos zu durchsuchen. Kapo AG

Die Tatorte verteilen sich auf die Gemeinden Nesselnbach, Fischbach-Göslikon und Stetten. Dort wurden in der Nacht auf Dienstag mehrere Portemonnaies aus Autos gestohlen, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilt.

Die betroffenen Autos waren auf Parkplätzen oder in Unterständen vor Wohnhäusern parkiert. Um sie zu durchsuchen, schlugen die Diebe eine Seitenscheibe ein oder öffneten die unverschlossene Türe.

So stiess die Täterschaft in fünf Autos auf Portemonnaies, die vereinzelt mehrere hundert Franken enthielten. Weiter entwendeten sie Gegenstände wie einen Rucksack mit Werkzeug, eine teure Sonnenbrille, ein Parfum und eine Jacke. Der Wert der Beute beläuft sich auf etliche hundert Franken. Der angerichtete Sachschaden muss auf mehrere tausend Franken beziffert werden.

Die Geschädigten bemerkten die jeweilige Straftat am frühen Dienstagmorgen und verständigten die Kantonspolizei. Die unbekannte Täterschaft müsse irgendwann im Verlaufe der Nacht am Werk gewesen sein, so die Kantonspolizei.

Tatverdächtigen festgenommen

Am frühen Mittwochmorgen bemerkte dann ein Hausbewohner in Vogelsang, dass sich jemand an der Haustüre zu schaffen machte. Der Mann schaute nach und sah einen Unbekannten in der Dunkelheit verschwinden. Er meldete es sofort der Polizei, so konnte diese sogleich die Fahndung aufnehmen.

Eine Patrouille der Stadtpolizei Baden sichtete den Verdächtigen wenig später und nahm ihn fest. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 29- Jährigen, der in der Region Brugg wohnt. Erste Erkenntnisse weisen darauf hin, dass er mit den Diebstählen im Reusstal und weiteren gleichartigen Delikten in Verbindung steht.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen gegen den 29-Jährigen und mögliche Komplizen aufgenommen.

Niemals Wertsachen im Auto lassen

Seit einiger Zeit häufen sich laut Kantonspolizei Diebstähle dieser Art aus abgestellten Autos. Die Kapo mahnt deshalb dazu, draussen parkierte Autos stets abzuschliessen und niemals Wertsachen im Auto zu lassen. (sdf)