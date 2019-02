Diesen Sonntag wäre für das Caféhaus Himmel in Baden und Wettingen die Gnadenfrist abgelaufen. Quasi in letzter Sekunde kann das Ende des 170-jährigen Unternehmens nun doch noch abgewendet werden: Die Bäckerei Konditorei Frei AG mit Sitz in Obersiggenthal übernimmt den «Himmel» und seine 35 Mitarbeitenden. Am Freitagnachmittag wurden die Verträge unterzeichnet, am Abend hat Inhaber Dominik Frei die «Himmel»-Angestellten informiert. Er schildert im Interview, wie es zur Übernahme gekommen ist, wieso er den «Himmel» vor dessen Konkurs übernimmt und wie er das Caféhaus wieder in die Erfolgsspur bringen will. Das Gespräch findet im Büro seiner Produktionsstätte in Obersiggenthal statt. Es riecht nach frischem Gebäck. Firmenchef Frei, der selber noch rund einen Tag pro Woche in der Backstube arbeitet, ist überglücklich: «Der Himmel ist Kult. Ich freue mich für die Mitarbeiter und Kunden, dass es weitergeht.» Herr Frei, warum übernehmen Sie den «Himmel»? Dominik Frei: In den letzten Jahren haben wir immer wieder über die strategische Ausrichtung unseres Betriebes diskutiert. Für uns stand schon lange fest, dass wir in der Badener Innenstadt eine Filiale eröffnen möchten. Aber wir hatten keinen zeitlichen Druck, wir waren bereit abzuwarten, bis sich am bestmöglichen Standort eine Gelegenheit bietet. Das ist nun der Fall. Und natürlich ist der «Himmel» für mich und für uns eine Herzensangelegenheit. Der Himmel ist Kult, er gehört zu Baden wie der Stadtturm.

Die Hauptfiliale beim Bahnhofplatz wird weiter ‹Himmel› heissen. Im Hintergrund wird der Name Frei aber schon zu sehen sein.

Wie kam die Übernahme zustande? Ich habe am 30. Januar vom bevorstehenden Konkurs gehört, so wie wohl auch Sie. Nachdem ich einen Tag später Ihren Artikel im «Badener Tagblatt» las, schrieb ich dem Himmel-Geschäftsführer Jörg Holstein eine E-Mail. Ich wünschte ihm viel Kraft und bot ihm meine Unterstützung an. Ich teilte ihm mit, dass unsere Firma grosses Interesse am «Himmel» habe. Noch am selben Tag hatten wir Mailkontakt, einen Tag darauf telefonierten wir, und ich ging zum Bezirksgericht, bereits ausgestattet mit einer Vollmacht. Sie sehen, Jörg Holstein war sehr kooperativ. Beim Gericht erfuhr ich, dass die Anzeige wegen bevorstehender Zahlungsunfähigkeit eingereicht, der Konkurs aber noch nicht eröffnet worden war. So blieb uns noch etwas Zeit für die Übernahme. Aber nicht viel Zeit – es handelt sich um eine Rettung in letzter Sekunde. Richtig, die Gerichtspräsidentin hat mir gesagt, es sei zwei Sekunden vor zwölf Uhr. Ab Montag übernimmt unsere Firma, die Bäckerei Konditorei Frei AG, rückwirkend per 1. Februar 2019 die Mietverträge, die Mitarbeiterverträge und das Inventar. Zu einem späteren Zeitpunkt wird dann sehr wahrscheinlich der Konkurs über die Cielito Holding GmbH sowie die Himmels-bijou GmbH eröffnet. Wir führen den Betrieb also nahtlos, ohne Unterbruch weiter. Unser Zeitplan ist sehr, sehr ehrgeizig.

Wie hoch sind die finanziellen Altlasten? Wir hörten von mehreren Hunderttausend Franken an ausstehenden Zahlungen für Lieferanten sowie ausstehender Löhne und Sozialleistungen. Wir kennen nicht alle Zahlen der Himmels-bijou GmbH, weshalb ich darüber keine Aussage machen kann. Aber alle Verbindlichkeiten, die mit den 35 Mitarbeitern in Zusammenhang stehen, übernehmen wir, auch rückwirkend für die letzten Monate.

