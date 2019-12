Restaurantbesuch endet beinahe tödlich – Wirtin: «Es tut mir unglaublich leid»

Das neue Bistro Tresor im gleichnamigen Industriegebäude beim Badener Trafoplatz hat erst rund zwei Wochen geöffnet und liefert nun bereits die ersten Schlagzeilen – unerfreuliche wohlbemerkt. Passiert ist es letzte Woche.

Die 22-jährige medizinische Praxisassistentin Esma Ilgün ging mit drei Arbeitskollegen im «Tresor» zu Mittag essen. «Obwohl es wenig Gäste hatte, mussten wir 45 Minuten auf ein Mittagsmenu warten. Aber gut, das Restaurant hatte erst gerade eröffnet, da dauern die Abläufe halt wohl noch etwas länger», sagt Ilgün.

«Wir bestellten viermal ein Bamigoreng. Da ich allergisch auf Meeresfrüchte bin, habe ich die Geschäftsführerin gefragt, was für Fleisch im Gericht ist.» Darauf habe diese mit «Poulet» geantwortet.

Nachdem ihr Essen endlich aufgetischt worden war, habe sie zwei Bissen gegessen und mit Schrecken festgestellt, dass es auch Crevetten im Gericht hatte. «Leider hatte ich bereits eine Crevette runtergeschluckt, den Rest habe ich sofort wieder ausgespuckt», so Ilgün.

Opfer: «Viele Wirte wissen nicht, wie wichtig Deklaration ist»

Weil die Zeit schon weit fortgeschritten war, sei sie zurück ins Büro gegangen, das nur fünf Minuten Gehdistanz vom «Tresor» liegt. «Nach 15 Minuten erlitt ich einen anaphylaktischen Schock. Zum Glück arbeite ich in einer Arztpraxis, womit die Erste Hilfe gewährleistet war. Anschliessend wurde ich mit der Ambulanz auf die Notfallstation des Kantonsspitals Baden gebracht, wo ich eine Adrenalinspritze erhielt.»

Ilgün betont: «Fehler können passieren, doch dieser hätte für mich auch tödlich enden können. Ich finde schon, dass ein Wirt den Unterschied zwischen Poulet und Meeresfrüchten kennen sollte.» Was die Praxisassistentin aber besonders erzürnt, ist die Reaktion der Geschäftsführerin.

Denn am nächsten Tag habe sie diese angerufen und ihr die Folgen der falschen Zutaten-Angabe geschildert. «Die Geschäftsführerin hat keine Reaktion gezeigt und mich nur gefragt, was ich denn jetzt von ihr wolle.» Sie gelange mit ihrer Geschichte an die Presse, weil sie andere Allergiker darauf hinweisen will, dass man immer aufpassen müsse, was man im Restaurant isst, sagt Ilgün. «Und weil ich sicher bin, dass viele Wirte gar nicht wissen, wie wichtig die richtige Deklaration der Gerichte ist. Und: Ich hätte mir schon eine Entschuldigung der Geschäftsführerin erhofft.»

Unterschiedliche Versionen über das Telefonat nach dem Vorfall

«Tresor»-Geschäftsführerin Catherine Schlatter bestätigt den Vorfall und betont gleich eingangs des Gesprächs, wie unglaublich leid ihr das Ganze tue, und dass sie sehr froh und erleichtert sei, dass Esma Ilgün die allergische Reaktion offenbar gut überstanden habe. Doch wie kann man Poulet mit Crevetten verwechseln?

«Es stimmt, Frau Ilgün und ihre Kollegen haben Bamigoreng mit Poulet bestellt. Ich habe noch gesehen, wie der Koch das Gericht mit Poulet zubereitet hat, war mir aber nicht bewusst, dass er auch noch Crevetten in das Bamigoreng hinzufügt.» Hätte sie von der Allergie gewusst – Frau Ilgün habe ihr gegenüber nichts davon erwähnt – hätte sie extra ein Auge darauf geworfen.

«Ich bin neu in der Gastronomie und habe aus dem Vorfall gelernt», betont Schlatter. Würden sich Gäste künftig nach Zutaten erkundigen, würde sie explizit zurückfragen, ob Allergien vorliegen würden. «Zudem haben wir die Menukarte mit Hinweisen auf Zutaten und Allergien ergänzt», so Schlatter.

Und wie war das mit der Nicht-Reaktion, als sich Esma Ilgün nach dem Vorfall bei ihr gemeldet hatte? «Ich war total perplex und geschockt, als ich den Anruf erhielt. Ich wusste im ersten Moment gar nicht, wie reagieren.» Natürlich hätte sie sich gerne bei Frau Ilgün entschuldigt, aber dazu sei es nicht gekommen.

«Irgendwann hat mir Frau Ilgün einfach den Hörer aufgelegt. Als ich sie danach – auch per SMS – nochmals zu erreichen versuchte, reagierte sie leider nicht mehr.» Es sei ihr immer noch ein Anliegen, sich bei ihr zu entschuldigen und Ilgün auch bei den entstandenen Arzt- und Notfalltransportkosten entgegenzukommen. «Die ganze Sache tut mir sehr leid und hätte nicht passieren dürfen; ich habe definitiv daraus gelernt», sagt Catherine Schlatter.

Das hört Esma Ilgün zwar gern, gleichzeitig widerspricht sie der Version Schlatters: «Nicht ich, sondern Frau Schlatter hat das Gespräch beendet. Aber es stimmt, später erhielt ich von der Geschäftsführerin noch zwei SMS.» Ilgün überlegt sich nun, von Schlatter Schadensersatz für die Folgen des allergischen Schocks einzufordern.