Restaurant «Hochwacht» öffnet im Mai – mit Fislisbacher Wirten

Die neuen Pächter, Irene Bolliger und Urs Fankhauser stammen aus Fislisbach. Wie es in einer Pressemitteilung heisst, wird am 21. Mai, am Auffahrtstag, ein Eröffnungsfest stattfinden. In den vergangenen vier Jahren war das Bergrestaurant komplett saniert und umgebaut worden (AZ berichtete).

Der Vertrag mit dem früheren Pächter war vor dem Umbau aufgelöst worden. Der Neubau des Zürcher Architekturbüros Leibundgut rückt den denkmalgeschützten Turm von 1895 als Kernstück der Hochwacht wieder in den Vordergrund und erlaubt eine grosszügige Gartenwirtschaft. Im Aussichtsrestaurant auf 850 Meter über Meer wird es einfache, regionale Küche geben. Gekocht wird mit vor Ort produzierter Solarenergie. Die Hochwacht soll auch in Zukunft autofrei bleiben, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (az)