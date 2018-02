Das grösste Um- und Neubauprojekt der Suva schreitet seinem Abschluss entgegen: Ende März übergibt der Totalunternehmer der Rehaklinik Bellikon das 300-Millionen-Bauprojekt, für das im Jahr 2008 die Planungsarbeiten gestartet sind. «Nach der Übergabe haben wir rund zweieinhalb Monate Zeit, um den Neubau einzurichten», sagt Klinik-Direktor Toni Scartazzini. Denn: Am Samstag, 16. Juni, findet der Tag der offenen Tür statt. «Bis dahin werden wir über 800 Räume übernehmen und die ganzen Betriebseinrichtungen zügeln müssen», sagt Scartazzini und fügt an: «Für uns wird es eine logistische Herausforderung.» Bevor das Zügeln losgeht, hat der Direktor, der im Sommer nach 24 Jahren in Pension geht, dem «Badener Tagblatt» einen exklusiven Einblick in den Neubau gewährt.

Der gebürtige Berner führt in die neue, helle Eingangshalle. Neben der Information, dem Kundenservice und der Therapiekoordination gibt es einen Kiosk sowie einen Coffee- und Loungebereich. Von hier gelangt man auch auf die 6000 Quadratmeter grosse Terrasse. «Bei schönem Wetter sieht man bis zum Pilatus, in die Berner Alpen oder bis zum Schwarzwald», sagt Scartazzini. Auf der Terrasse selber wurde ein kleiner Spielplatz eingerichtet und verschiedene Freizeitmöglichkeiten für Erwachsene. «Im Sommer werden sich zudem Patienten, Besucher und Mitarbeitende in unterschiedlich gestalteten Bereichen verpflegen können.» Terrasse und Eingangshalle werden im Frühjahr in Betrieb genommen, der Zugang zur Klinik erfolgt derzeit noch über ein Provisorium.