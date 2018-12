Regula Dell'Anno-Doppler (SP) wird am Dienstag als neue Grossrätin für den Bezirk Baden vereidigt. Die 55-jährige folgt als Ersatzfrau auf Anna Andermatt (SP), die am 27. November von ihrem Amt zurückgetreten war. Bei den letzten Grossratswahlen hatte Dell'Anno-Doppler von allen infrage kommenden Nichtgewählten auf der SP-Liste des Bezirks am meisten Stimmen erhalten.

Dell'Anno-Doppler ist in Baden seit 2014 als Stadträtin tätig. Sie steht den Ressorts Gesundheit und Soziales vor. 2017 ist sie ausserdem in das Amt des Vizeammanns gewählt worden. Beruflich arbeitet sie als selbstständige Übersetzerin.