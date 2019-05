«Vieles wird unter den Teppich gekehrt» So lautete diese Woche der Titel des Artikels in der «Aargauer Zeitung», in dem ehemalige Angestellte der Regionalpolizei (Repol) Wettingen-Limmattal happige Vorwürfe formulierten. Von fragwürdigen Personalentscheiden, gefälschten Polizeirapporten und unlauteren Arbeitsmethoden ist die Rede. Nachdem die Gemeinde mehr als eine Woche zu den Vorwürfen geschwiegen hatte, verschickte sie am Freitag ein Communiqué. «Die Gemeindeammänner im Vertragsgebiet der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal loben die vorbildlichen Dienstleistungen der Mitarbeitenden des gemeinsamen Polizeikorps», heisst es am Anfang. Und weiter: Der Korpsführung sowie den Gruppenleitungen werde ein gutes Zeugnis ausgestellt. «Die Kader werden in Führungsfragen ständig weitergebildet.» Zudem würden Kennzahlen aus dem Polizeiumfeld wie Polizeipräsenz und Verhaftungen ein erfolgreiches Bild zeigen. «Es haben keine rechtlichen Verfehlungen stattgefunden.»

Alles gut also, zumal diese Woche ein Repol-Vorgesetzter vom Vorwurf der Beschimpfung eines ihm untergeordneten Mitarbeiters freigesprochen wurde? Oder anders gefragt, ist diese Zeitung von den Zeugen instrumentalisiert worden, wie der Verteidiger im Sinne seines Mandanten diese Woche vor dem Richter ausführte? Eine Zeitungsredaktion wird fast wöchentlich von Menschen kontaktiert, die sich von den Medien Unterstützung erhoffen, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. In den allermeisten Fällen winkt die Redaktion ab, weil entweder schnell klar wird, dass es sich um einen persönlichen Rachefeldzug frustrierter Personen handelt oder weil die Sache bei allem Verständnis für den Ärger des Gegenübers nicht öffentlich relevant ist. Kurz: Es wird immer sorgfältig abgewogen, ob eine Berichterstattung im öffentlichen Interesse liegt. Vorliegend wurde dies bejaht, weil nicht nur die Zeugen und ihre Vorbringen glaubwürdig waren. Hinzu kommen zwei Gerichtsfälle, in denen die Gemeinde Wettingen vor Verwaltungsgericht wegen teilweise missbräuchlicher Kündigung verurteilt wurde sowie oben erwähnter Prozess vor Bezirksgericht Baden. Wohlbemerkt Fälle, in denen die durch Wettinger Steuergelder alimentierte Repol verwickelt war.

Auf eine offizielle Stellungnahme von Ressortvorsteher und Gemeindeammann Roland Kuster (CVP) wartete die Redaktion bis auf das dürftige Communiqué vom Freitag vergeblich. Man nehme keine Stellung zu laufenden Verfahren, und überhaupt sei die Redaktion nur zu den Informationen gelangt, indem das Amtsgeheimnis verletzt worden sei. Zwei oft gehörte Sätze, wenn Behörden mit Vorwürfen konfrontiert werden. Oft handelt es sich dabei aber um reine Schutzbehauptungen. Es wäre durchaus möglich gewesen, zu den wichtigsten Punkten Stellung zu nehmen, ohne elementare Rechte zu verletzen.