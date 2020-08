Rechtzeitig auf Schulbeginn fertig: Edith Saner hält Rede an Eröffnungsfeier für das neue Schulhaus Brühl

Danke – das war gestern wohl das meistgenannte Wort in Gebenstorf. Nach 16 Monaten Bauzeit fand gestern Mittwoch um 11 Uhr die Eröffnungsfeier für das neue Schulhaus Brühl 3 statt – mit zwölf Schulzimmern, Gruppen-, Lehrer- und Fachunterrichtsräumen. Nebst dem Schulleiter René Keller waren auch Grossratspräsidentin Edith Saner (CVP), Gemeindeammann Fabian Keller (CVP) und die Architektin Sabine Herzog anwesend.

Nach einer musikalischen Einleitung der «Tonic Strings and Friends» begann Edith Saner mit einer Ansprache. Sie ist sich sicher: «Mit dem neuen Schulhaus setzt Gebenstorf in der Bildungslandschaft dieser Gemeinde und über die Gemeindegrenze hinaus ein wichtiges Zeichen.» Es sei ein Zeichen, dass die Bildung der Kinder einen hohen Stellenwert hat und dass der Wandel der Schule und der Bildung ernst genommen werde. Denn nicht nur der Unterricht durch die Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch die Gestaltung der Räume habe einen grossen Einfluss auf das Lernen.

«Ihr müsst euch bewusst sein, was für ein Glück ihr habt»

Für die Gestaltung ebendieser Räume war unter anderem die Architektin Sabine Herzog verantwortlich. Sie sagte, was das Schulhaus sicher speziell mache, seien die Innenhöfe, die einerseits für die Belichtung zuständig seien und andererseits für die natürliche Belüftung. Die Schulzimmer besitzen keine Lüftungsanlagen, sondern Motoren an den Fenstern, die dafür verantwortlich seien, dass die Fenster in der Nacht 45 Grad geöffnet werden und somit ein Luftzug mit kühler, frischer Luft entstehe.

Aber nicht nur Sabine Herzog ist vom fertigen Schulhaus begeistert. Gemeindeammann Fabian Keller wandte sich zum Schluss noch einmal an die Lehrerinnen und Lehrer: «Ihr müsst euch bewusst sein, was für ein Glück ihr habt, an einem so schönen Ort, in einem so grossartigen Schulhaus unterrichten zu dürfen.» Mit diesen Worten konnten dann offiziell die Schlüssel für das neue Schulhaus Brühl 3 übergeben werden, pünktlich zum Start des Schuljahres am nächsten Montag.