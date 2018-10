Man kann sagen, der 23-jährige Rechtsstudent und selbstständige Rechts- und Steuerberater Artur Terekhov aus Oberengstringen sieht sich quasi als Vorkämpfer für alle Autofahrer und wenn man so will als letzten Garanten dafür, dass rechtsstaatliche Grundsätze eingehalten werden. So selber begründet er zumindest den Gang ans Bundesgericht – und das wegen einer Busse von 100 Franken.

Zur Erinnerung, was passiert ist: Am 17. Dezember 2017 gegen 17 Uhr bog Terekhov mit seinem Jaguar in die Badener Schartenstrasse ein – obwohl dort eine Wechselsignalanlage an Sonntagen und zwischen 20 und 6 Uhr anzeigt, dass die Durchfahrt verboten ist – ausgenommen sind Zubringer. Prompt flatterte bei Terekhov eine Busse in Höhe von 100 Franken von der Badener Stadtpolizei in den Briefkasten. Das akzeptierte Terekhov aber nicht. Zuerst focht er die Busse erfolglos beim Bezirksgericht an, nun hat auch das Aargauer Obergericht die Rechtmässigkeit der Busse bejaht.