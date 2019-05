Die Kantonspolizei Aargau setzte am Donnerstagmorgen ihr Lasermessgerät, einmal mehr auf der Furttalstrasse zwischen Würenlos und Otelfingen ein. Auf dieser Ausserortsstrecke gilt die übliche Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Am schnellsten unterwegs war ein Motorradfahrer mit Wohnsitz in Deutschland. Er fuhr ganze 135 km/h. Die Kantonspolizei stoppte ihn sogleich und zeigte ihn bei der Staatsanwaltschaft an. Ihm wurde sein deutscher Führerausweis aberkannt, was einem Fahrverbot für die Schweiz entspricht.

Nach der Verzeigung ebenfalls nicht mehr weiterfahren durften vier Autofahrer, die mit Geschwindigkeiten zwischen 120 und 125 km/h erfasst worden waren. Wegen des Verdachts auf Drogeneinfluss ordnete die Staatsanwaltschaft bei einem von ihnen zusätzlich eine Blut- und Urinprobe an. (mon)

