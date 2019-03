Pumptracks boomen in der Schweiz seit Jahren. Immer mehr Biker suchen den Kick auf den speziell sportlichen Fahrbahnen. Auch in Birmenstorf erstreckt sich ein Pumptrack im südöstlichen Gemeindegebiet, etwas ausserhalb des Dorfes. Eine rund einen Meter breite Kiesspur schlängelt sich durch ein Stück grüne Wiese. Etliche Kurven mit Seitenhang und kleine Hügel zieren die Strecke, die meist mit dem Mountainbike befahren wird. Ziel ist es, ohne in die Pedale zu treten Schwung aufzubauen, indem man mit den Armen Druck auf die Räder gibt, um die Strecke zu meistern.

Die Idee kam während der Ferien in Frankreich auf

Verantwortlich für die steinige Fahrbahn ist Florian Rauber, der Präsident des Vereins «Birmi Pump». Die Idee eines Pumptracks kam während der Ferien in Frankreich auf, sagt der 19-jährige Birmenstorfer: «2014 reiste ich mit einem Kollegen ins Tal des Flusses Ardèche, um zu biken. Da stiessen wir auf einen solchen Pumptrack, auch eine grössere Anlage für Motocrosser gab es da.»

Mit der Idee, so eine Strecke auch in Birmenstorf zu errichten, traten Rauber und sein Kollege noch im selben Jahr der Jugendkommission im Dorf bei, welche das Vorhaben von Beginn weg unterstützte. Vor zwei Jahren baute die deutsche Firma «Velosolutions» den Pumptrack mit Kies und Erde innert zweier Tage. «Velosolutions» erstellt Pumptracks in der ganzen Welt. Auch in der Schweiz errichtete die Firma mehrere Strecken, etwa in Zürich, Arosa oder Kriens. Die ungefähr 120 Meter lange Anlage in Birmenstorf kostete die Jugendkommission rund 8000 Franken. Der Pumptrack sei aber nicht nur für Biker interessant, sagt Rauber. Das gesamte Areal habe durch den Bau der Sportanlage mehr Attraktivität erhalten: «Bei schönem Wetter lockt die Anlage an Wochenenden viele Menschen an. Dabei nutzen die Leute auch die gleich nebenan liegende Feuerstelle und den Fussballplatz rege.» Auch den Pumptrack nutzten Kinder und Familien, gefährlich werde es praktisch nie: «Alle nehmen Rücksicht aufeinander.»

Mehr Tempo durch Teer

Nun plant Rauber, die bestehende Strecke mit Teer auszubessern und zu vergrössern. Das Baugesuch dazu hat die Bauverwaltung ohne Einsprachen der Bevölkerung dem Gemeinderat zur Bewilligung empfohlen. Teer erleichtere den Unterhalt der Strecke und verbessere das Fahrverhalten, sagt Rauber: «Bei einer Teerstrecke müssten wir nicht regelmässig Kies auf die Erde nachschütten.