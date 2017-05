Mit dem Skateboard um die Welt

Fischers Sponsoren rüsten ihn nicht nur mit Kleidung und Werbedeals aus, sondern ermöglichen ihm auch viel: «Ich durfte in jungen Jahren viel reisen, konnte die Welt sehen. Dafür bin ich dankbar.» Bereits als Teenager flog er für Videodrehs nach Barcelona oder gar nach China. Ob er denn berühmt sei? Er lacht herzhaft und antwortet: «Nein, nein, bin ich nicht. Aber man kennt mich schon. Ich habe sogar mal ein Autogramm gegeben.» Der Druck sei dennoch enorm. Man müsse immer an seine Grenzen gehen, um zu bestehen. Er sei darum am liebsten im Ausland mit dem Team unterwegs gewesen. Die Fahrer kamen von überall her, hatten ein hohes Niveau. Sie spornten sich gegenseitig an, man findet mehr Motivation, einen neuen Trick zu versuchen.

Und ebendieses «gemeinsame Skaten» schätzt Robin Fischer. Darum wechselte er auch seine Sponsoren, fährt jetzt vor allem für Schweizer Brands. «Ich sehe diese Leute öfters. Sie sind gute Freunde von mir.» Er habe es sattgehabt, die Teamfahrer nur ab und zu zu sehen. «Wenn du für eine internationale Marke fährst, hast du nicht diesen Zusammenhalt.» Heute nimmt er sich mehr Zeit für anderes, macht noch einige Drehs und Fotoshoots, Contests fährt er nur noch selten.