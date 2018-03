2500 Quadratmeter pro Jahr

Doch was in der Theorie gut tönt, gestaltet sich in der Realität weit komplizierter. Professor Hubert Kirrmann aus Dättwil moniert: «Gemäss ihrem eigenen Energiekonzept plant die Stadt Baden, jedes Jahr etwa 2500 Quadratmeter Solarmodule neu auf den Dächern der Stadt zu installieren. Damit könnte die Sonne bis 2026 etwa 2,5 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs von Baden decken.» Doch das sei nicht einmal ein Drittel des Ziels des Energiegesetzes. «Zum Vergleich: Heute ist in Baden lediglich eine Fläche von 3500 Quadratmetern mit Photovoltaikanlagen bestückt», so Kirrmann.

Der Bau dieser 2500 Quadratmeter Solarmodule würde pro Jahr 650'000 Franken kosten. «Die Stadt hat aber kein Geld dafür. Umso wichtiger wäre es, Private zu animieren, damit dieses Ziel erreicht werden kann, doch das ist nicht der Fall», so Kirrmann. Dass es gleichwohl möglich sei, auf privater Initiative solche Projekte zu realisieren, habe man auf knapp 30 Wohnungen im Rüteli, Dättwil, bewiesen. Die Hausbewohner beziehen ihren Strom nicht mehr direkt vom Netz, sondern von der Photovoltaik auf dem Dach. Etwa die Hälfte des Stromes wird im Haus verbraucht, die andere Hälfte wird ins Netz eingespeist. «Damit ist Dättwil eine Vorreiterin in der Umsetzung der Eigenverbrauchsgemeinschaften gemäss dem neuen Energiegesetz», so Kirrmann nicht ohne Stolz. «Natürlich ist so eine Anlage mit Investitionen verbunden. Doch die Anlage zahlt sich nach rund elf Jahren zurück durch Verbrauch und Einspeisung; hinzu komme noch eine einmalige Vergütung von Swissgrid.»