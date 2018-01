Darf ein Club seine Gäste mit vergünstigtem Eintritt belohnen, wenn sie sich "sexy" kleiden? Diese Frage hat auch die AZ-Leserinnen und -Leser bewegt. Die Reaktionen lassen sich grob in drei Kategorien einteilen. Eine knappe Mehrheit findet: Der Aufruf ist in Ordnung. Andere sind der Meinung: Die Aktion geht gar nicht. Und nicht wenige stellen sich, wie Markus Koch auf Facebook, die Frage: "Haben wir sonst keine wichtigeren Probleme?"

Die Diskussion dreht sich um die Aktion des Badener Clubs LWB. Wer vergangenen Freitag im "sexy" Outfit aufkreuzte, bezahlte statt 18 nur 10 Franken Eintritt. "Ladies, werft Euch in die heissesten Outfits und kommt vorbei an die exklusive 'Shades of LWB' Party", bewarben die Veranstalter den Anlass. Die Rabatt-Aktion sei eher als Gag gedacht, sagte Club-Betreiber Dano Dreyer zur "Schweiz am Wochenende".