Ein Polizeieinsatz am Bahnhof Würenlos führte am Donnerstagabend zwischen Baden und Otelfingen zum Unterbruch der Linie S6. Das meldete die SBB auf Twitter. Der Unterbruch dauerte rund eine halbe Stunde. Seit 17.30 Uhr sei die Strecke wieder befahrbar, sagt ein SBB-Sprecher. Warum die Polizei an den Bahnhof ausrückte, ist noch unklar.