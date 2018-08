Um 22.45 Uhr am Dienstagabend ging bei der Kantonalen Notrufzentrale in Aarau die Meldung über einen Einbruch in ein Wohnhaus in Gebenstorf ein. Rasch rückten mehrere Polizeipatrouillen aus. Der aufmerksame Melder habe, dass eine unbekannte männliche Person zu Fuss vom Tatort geflüchtet sei, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Bereits kurz nach 23 Uhr stellte die Polizei in der Nähe des Tatorts eine verdächtige Person in einem Gebüsch fest. Der Mann liess sich widerstandslos festnehmen. Er trug keine Ausweispapiere mit sich. Die Identität ist noch nicht geklärt, es dürfte sich um einen 42-jährigen Mann aus Montenegro handeln.

Die Staatsanwaltschaft Baden hat eine Untersuchung eröffnet und wird beim Zwangsmassnahmengericht die Anordnung von Untersuchungshaft beantragen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Klärung von Vermögensstraftaten wurden eingeleitet.

Die ersten Polizeibilder vom August 2018: