Politiker-Tochter Ariane Dieth kandidiert für den Grossen Rat: «Ich bin grüner als mein Vater»

Auf Listenplatz Nummer 18 bei der CVP im Bezirk Baden steht eine Kandidatin mit bekanntem Nachnamen: Ariane Dieth – die Tochter von Regierungsrat Markus Dieth. Die 22-Jährige macht daraus kein Geheimnis, im Gegenteil: Sie ist gemeinsam mit ihrem Vater auf einem Wahlplakat zu sehen.

Wem nützt dieses eigentlich mehr, dem Vater oder der Tochter? «Wohl beiden gleich stark», sagt Ariane Dieth. «Klar, ich profitiere von seiner Bekanntheit. Er wiederum zeigt damit, dass Familie für ihn eine grosse Bedeutung hat.»

Ariane Dieth wurde von der Ortspartei angefragt, ob sie sich vorstellen könnte, für den Grossen Rat zu kandidieren. «Ich musste nicht lange überlegen. Ich bin Mitglied bei der CVP, seit ich 18 bin.» Sie vertritt also dieselbe Partei wie ihr Vater – das bedeute aber nicht, dass es zu Hause keine Diskussionen gebe. «Wir debattieren immer wieder am Familientisch. Ich denke, ich kann ihn fordern, er mich aber auch. Seiner Meinung nach vertrete ich manchmal unrealistische Haltungen. Aber am Schluss der Diskussionen können wir uns meistens einigen.»

Ist das «C» im Namen der Partei zu religiös?

Welches sind politisch die grössten Unterschiede zu ihrem Vater? «Ich bin grüner als er. Die Natur bedeutet mir sehr viel, ich engagiere mich für die Umwelt.» Das habe sicher auch mit ihrem Studium zu tun. Ariane Dieth machte die Matur an der Kantonsschule Wettingen und studiert derzeit Geografie an der Universität Zürich im Hauptfach sowie Raumplanung und Landschaftsentwicklung an der ETH Zürich im Nebenfach.» Bei der Frage, wie die politischen Folgen auf den Klimawandel aussehen sollen, seien sie und ihr Vater manchmal nicht derselben Meinung. «Wir müssen uns als Gesellschaft stärker für die Umwelt einsetzen.»