In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 kostete eine bis dahin unvorstellbare Orgie von Gewalt, Tod und Zerstörung 1500 jüdische Menschen in Deutschland das Leben. Über 30'000 jüdische Männer wurden verhaftet, zahllose jüdische Frauen misshandelt und vergewaltigt, über 1400 Synagogen und bis zu 7500 jüdische Geschäfte zerstört. Die Novemberpogrome löschten die jüdische Kultur in Deutschland endgültig aus. Die Katastrophe war auch in der Schweiz zu spüren und hinterliess Spuren bis in den Aargau.

«Seit Mittwoch Abend spielen sich hier Vorgänge ab, die durch die Erregung über den Tod von Gesandtschaftsrat vom Rath, der bei der Ausübung seiner Tätigkeit auf der deutschen Botschaft in Paris das Opfer eines Anschlages des polnischen Juden Grünspan geworden ist, ausgelöst wurden, jedoch offensichtlich entgegen den in der Presse aufgestellten Behauptungen nicht spontane Handlungen aus der Bevölkerung heraus waren, sondern von gewisser Seite systematisch organisiert und befohlen worden sind. Einzelheiten haben Sie bereits aus der Presse entnommen. Leider muss ich Ihnen bestätigen, dass diese Mitteilungen in keiner Weise übertrieben sind, sondern voll und ganz der Wirklichkeit entsprechen.»

Mit diesen Worten informierte der Schweizer Gesandte in Berlin, Hans Frölicher, seine Vorgesetzten in Bern über das, was die Nazis später zynisch «Reichskristallnacht» nannten und was heute allgemein als Novemberpogrome bezeichnet wird.

Attentat als Vorwand für Pogrom

Offizieller Grund für die Gewalt gegen jüdische Menschen und Einrichtungen war das Attentat von Herschel Grynszpan. Er stammte aus einer polnisch-jüdischen Familie, die seit 1911 in Deutschland lebte, wo er geboren und aufgewachsen war. 1938 hielt er sich in Paris auf.

Am 3. November erreichte ihn eine Postkarte seiner Schwester Beile. Sie schilderte, wie die Familie aus Hannover nach Polen deportiert worden war. Ihren ganzen Besitz hatte sie zurücklassen müssen. Wie viele der in Deutschland lebenden polnischen Juden hatten die Grynszpans ihre polnische Staatsbürgerschaft einige Tage vorher verloren.

Sie waren in Polen ebenso unerwünscht wie in Deutschland und lebten nun als mittellose Flüchtlinge in einem Barackenlager. Sie waren Opfer der sogenannten «Polenaktion» geworden, mit der sich Deutschland von einem Tag auf den anderen aller polnischen Juden entledigt hatte. Die Nachricht traf Herschel schwer. Aufgewühlt beschloss er, sich an den Deutschen zu rächen oder zumindest ein Zeichen der Gegenwehr zu setzen. Nach der Tat liess er sich widerstandslos verhaften.

Goebbels rief zur Zerstörung auf

Wie Botschafter Frölicher richtig vermutete, war Grynszpans Attentat nur der Vorwand und die Gewaltakte keineswegs eine spontane Manifestation des Volkszorns. Am Abend des 9. November, kurz nach dem Attentat, hielt Propagandaminister Goebbels in München im Rahmen einer Parteiveranstaltung zur Erinnerung an den Hitler-Putsch von 1923 eine Brandrede. Er rief zur Zerstörung von Synagogen und jüdischen Geschäften auf.

Die Aktion sollte von Polizei und Feuerwehr geduldet werden. Gleich nach dem Ende von Goebbels Rede gingen die entsprechenden Anweisungen in die Parteizentralen im ganzen Reich. Da viele SA-Männer und Parteigenossen wegen dem Gedenktag in den Lokalen der NSDAP versammelt waren, liessen sie sich rasch mobilisieren. Die Gewaltorgie dauerte die ganze Nacht und endeten im Verlaufe des folgenden Tages wiederum auf Befehl von Goebbels.