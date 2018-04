Während Monaten dominierte ein Bauprofil den unteren Bahnhofplatz zwischen der Treppe und dem Geschäftshaus der Neuen Aargauer Bank (NAB) in Baden. Bereits machten erste Gerüchte die Runde. So wurde spekuliert, dass hier der neue Standort der Hauptpost sein könnte, weil das Postgebäude umgebaut wird. Seit einigen Wochen ist das Bauprofil verschwunden, ohne dass je ein Baugesuch bei der Stadt aufgelegen hätte. Auf Anfrage sagt Jarl Olesen, Leiter Planung und Bau: «Es handelte sich um ein Bauprofil für ein Provisorium der NAB.» Ursprünglich sei ein Provisorium auf Stelzen vorgesehen gewesen. «Leider zeigte sich, dass diese Variante statisch nicht so funktioniert wie angedacht. Daher mussten die Pläne abgeändert werden», so Olesen.

Peter Bissig, Regionenleiter der NAB in Baden, bestätigt: «Ursprünglich war geplant, das Cash-Service-Provisorium auf ‹Stelzen› mit Eingang auf der Ebene Bahnhofplatz aufzustellen.» Grundsätzlich halte man an den Plänen fest, ein Provisorium zwischen NAB-Sitz und Treppe zu betreiben. «Wir werden ein neues Baugesuch einreichen. Für die Baubewilligung muss dieses Vorhaben mit einem neuen Profil ausgestattet werden», so Bissig.