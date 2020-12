Pflege-Pionierin Liliane Juchli stirbt nach Corona-Infektion: Wie sie in Nussbaumen aufwuchs und Ehrenbürgerin wurde

Liliane Juchli ist am Montag friedlich eingeschlafen. Sie erlag dem Coronavirus im Alter von 87 Jahren. Juchli ist eine der grossen Pionierinnen der deutschsprachigen professionellen Pflege. International bekannt wurde sie als Autorin des ersten deutschsprachigen Lehrbuchs für die professionelle Pflege, das 1971 in der ersten Auflage erschien. «Die Juchli» wird es genannt wird. Es gilt nach wie vor als Standardwerk.

Liliane Juchli kam 1933 in Obersiggenthal als Klara Juchli zur Welt. Im Ortsteil Nussbaumen wuchs sie auf. Die Badener Historikerin Ruth Wiederkehr hat ihr in den erst kürzlich erschienenen "Badener Neujahrsblättern 2021" einen lesenswerten Beitrag gewidmet: "Von der Eingebung beim Klösterli - Pflegepionierin Sr. Liliane Juchli über ihre Kindheits- und Jugendjahre." Im Text kommt Juchli selbst mit Zitaten immer wieder zu Wort und erzählt einige eindrückliche Anekdoten über ihre Kindheit.

Das Elternhaus steht noch heute

Das Elternhaus steht heute noch. Auch wenn sich die Adresse geändert hat, von der Talackerstrasse 422 zur Haldenstrasse 5. Ihr jüngerer Bruder wohnte mit seiner Frau noch bis 2019 dort. Juchli wuchs in armen Verhältnissen auf. Die Weltwirtschaftskrise hinterliess auch in der Region Baden ihre Spuren. Juchli: "Im Dorf gab es alles, was es zum Leben brauchte: einen Konsum, einen Mercerie-Laden mit allen möglichen Fadensachen, einen Küfer, zwei Bäcker, einen Milchladen und einen Metzger. Geld besassen wir allerdings wenig." Ihr Vater war Fräser bei der BBC, später Vorarbeiter. Doch während der Krise gab es dort oft keine Arbeit.

Juchli musste schon in jungen Jahren helfen, "Geld ins Portemonnaie zu bringen", wie sie das ausdrückte. Die Kinder verkauften selbst gepflückte Blumen, aber auch Pilze oder Tannenzapfen, welche die Leute damals zum Heizen verwendeten. Mit dem Wagen, auf dem die Waren geladen waren, ging es in die Stadt Baden. Das hiess damals von Nussbaumen an die Limmat runter, über den Fluss und auf der anderen Seite im Badener Kappelerhof-Quartier wieder hinauf. Mit dem grösseren Wagen ging es über die schiefe Brücke in Ennetbaden. "Tief eingeprägt" hat sich ihr, wie anstrengend das war. Als sie in der fünften Klasse einen Aufsatz zum Thema "Nussbaumen im Jahr 2000" schreiben musste, notierte sie, dass Nussbaumen dann eine Brücke habe. In Wiederkehrs Text sagt sie: