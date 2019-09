In Obersiggenthaler Trinkwasser wurden Rückstände des Pflanzenschutzmittels Chlorothalonil gefunden. Dies teilte die Gemeinde am Dienstagmorgen mit. Der Stoff kann ab einer bestimmen Konzentration krebserregend wirken. Bei der Quelle Hertenstein sei der zulässige Höchstwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter überschritten worden; bei zwei weiteren Quellen im Wald sei der Stoff nachweisbar, er liege jedoch deutlich unter dem Höchstwert. Alle übrigen Quellen sowie die beiden Grundwasserpumpwerke in Obersiggenthal seien nicht betroffen.



In Absprache mit dem kantonalen Amt für Verbraucherschutz wurden Sofortmassnahmen getroffen, teilt die Gemeinde mit: «Durch Beimischung von unbelastetem Trinkwasser wird das Wasser aus der Quelle Hertenstein im Reservoir und im Versorgungsnetz derart verdünnt, dass die Konzentration von Chlorothalonil auf einen unproblematischen Wert sinkt.»