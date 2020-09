Pfanne mit Öl sorgt für Küchenbrand in Hochhaus

In einem Hochhaus in Spreitenbach kam es wegen einer Pfanne mit Öl zu einem Küchenbrand. Beim Vorfall wurde niemand verletzt. Wie Kantonspolizei Aargau in einer heute verschickten Medienmitteilung schreibt, ereignete sich der Vorfall am Sonntagnachmittag.

Die Bewohner löschten den Brand bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Wie die Patrouille der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal feststellen konnte, verursachte eine in Brand geratene Pfanne das Feuer. Ein Ausbreiten auf den Dampfabzug konnte durch die Polizisten verhindert werden. So durfte die Feuerwehr Spreitenbach ihren Einsatz bereits nach 30 Minuten beenden. Warum es zum Brand kam, wird derzeit noch durch die Polizei abgeklärt.