Tempo 30 auf einer Kantonsstrasse, und dies im autofreundlichen Aargau? Die Initianten der Petition für ein tieferes Tempolimit auf der Hertensteinstrasse in Obersiggenthal wussten, dass ihre Forderung kühn war. «Denn für viele Entscheidungsträger im Aargau sind Temporeduktionen ein rotes Tuch», sagte einer der Initianten letztes Jahr. Trotzdem glaubten sie, dass der Kanton auf der Hertensteinstrasse eine Ausnahme machen würde. «Sie ist derart kurvenreich und schmal, dass das Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde zu hoch ist», schrieben sie in der Petition, die von 500 Personen mitunterzeichnet und an den Gemeinderat überreicht wurde. Dieser überwies das Begehren an das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons, das eine Verkehrssicherheitsanalyse in Auftrag gab. Das Resultat: Die Sicherheitsstudie hat laut Kanton «keine schweren Defizite mit Handlungsdruck» ergeben. Abweichende Geschwindigkeiten könnten rechtlich nicht begründet werden, heisst es in einer Aktennotiz zum Abschlussgespräch, an dem Vertreter des Kantons, der Gemeinde sowie Initianten teilnahmen.