Das Gasthaus Klosterstübli auf der Wettinger Klosterhalbinsel ist eines der traditionsreichsten Lokale im Dorf. Jetzt hat es einen neuen Pächter: Mustafa Sarikus, der bis vor fünf Jahren während langer Zeit das Restaurant Jägerstübli in Möhlin führte und nun gerade frisch aus dem Baselbiet nach Wettingen gezogen ist. «Ich bin seit 20 Jahren Gastronom und habe lange nach einem neuen Lokal gesucht», erzählt er bei einem Besuch in der Gaststube. «Ich bin überglücklich, dass ich hier in Wettingen fündig wurde.»

Sarikus hat seit Anfang Juli viel Geld, Zeit und Herzblut in den sanften Umbau des «Klosterstübli» investiert. Er hat teilweise neues Mobiliar gekauft, Wände neu gestrichen – und den Namen wieder auf das Wesentliche reduziert.

Lamm- und Rindshaxen aus dem Ofen

Sarikus’ Vorgängerin Simona Villano setzte ganz auf gehobene, hausgemachte italienische Küche und führte das «Klosterstübli» seit 2015 unter dem Namenszusatz «Il Camino». Sie wirtete erfolgreich und hatte eine treue Stammkundschaft, musste das Lokal nun aber aus privaten Gründen weitergeben. Sarikus, der gebürtiger Kurde ist und aus der Südtürkei stammt, bietet weiterhin Pasta an. Er wird selbst am Herd stehen und hat für den Anfang drei Mitarbeiterinnen für den Service und die Küche eingestellt: «Wir müssen uns am Anfang sicher noch etwas einspielen, aber wir sind bereit für die Eröffnung.»

Neben verschiedenen Spaghetti und Schweizer Fleischgerichten – Cordons bleus, Filets und Braten – stehen auch ausgewählte Gerichte aus Sarikus’ alter Heimat auf der Speisekarte. «In Möhlin habe ich schon gutbürgerliche Schweizer Küche angeboten. Dort wurde ich immer wieder von Gästen gefragt, ob ich nicht auch einmal etwas aus der orientalischen Küche kochen könnte», erzählt er. Er kam dem Wunsch nach – die Gäste waren begeistert. Besonders stolz ist er auf eine Spezialität, die er jetzt auch im «Klosterstübli» kochen wird: Lamm- und Rindshaxen mit orientalischen Gewürzen im Ofen zubereitet und mit buntem Gemüse serviert. Es ist ein altes Familienrezept.