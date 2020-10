«Ohne Limmattalbahn droht mehr Stau, doch halbherzig umgesetzt würde das Neuenhof mehr schaden als nützen»

Der Grosse Rat entschied erst vor einem Monat, die neue Tramstrecke der Limmattalbahn von Killwangen nach Baden als sogenanntes Zwischenergebnis in den kantonalen Richtplan aufzunehmen. In den nächsten Monaten will der Kanton mit den betroffenen Gemeinden wie Neuenhof die Details der Tramstrecke und offene Fragen klären. Martin Uebelhart, 57, seit Februar Gemeindeammann, äussert sich nun erstmals ausführlich zum Thema.

Martin Uebelhart, die Limmattalbahn soll in Neuenhof über die Zürcherstrasse führen, die wichtigste Verkehrsader im Dorf. Wie steht der Gemeinderat zu diesem Jahrhundertprojekt?

Martin Uebelhart: Wir stellen uns nach wie vor nicht gegen die Pläne des Kantons. Allerdings mit der Bedingung, dass das Gesamtverkehrskonzept mit Oase und Limmattalbahn für die Region komplett umgesetzt wird. Nur halbherzig umgesetzt würde das Neuenhof mehr schaden als nützen.

Welche Bedenken haben Sie?

Staut sich der Verkehr auf der Autobahn beim Bareggtunnel, haben wir schon heute regelmässig Ausweichverkehr auf der Zürcherstrasse. Die Autolenker umfahren den Stau frühzeitig via Neuenhof. Das halbe Dorf ist dann schnell verstopft. Wenn man gemäss den Prognosen des Kantons davon ausgeht, dass wir in der Region in 20 Jahren 20 bis 30 Prozent mehr Einwohner und Arbeitsplätze haben, dann nützt uns die Limmattalbahn allein nicht viel.