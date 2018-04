So hiessen die Mitglieder des Gewerbevereins City Com an der Generalversammlung letzte Woche einen Antrag gut, wonach die Stadt Baden eine «Tourismuszone» festlegen soll. In dieser sollen Detailhandelsgeschäfte auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein können. «Der Antrag wurde intensiv diskutiert», sagt City-Com-Geschäftsführer Michael Wicki.

Es hätten keinesfalls alle einfach in die Hände geklatscht. «Vielmehr wurden von einzelnen Detaillisten auch Bedenken geäussert, weil längere Öffnungszeiten natürlich auch mehr Personalaufwand mit sich bringen würden», sagt Wicki.

Doch für den Geschäftsführer spricht eigentlich alles für die Schaffung einer solchen Zone – laut Wicki der ersten in der Schweiz. «Der Stadtrat rechnet nach Eröffnung des Thermalbades mit einer überproportionalen Zunahme der Besucherfrequenz im Bereich Freizeit und Tagungen. Viele Badegäste werden auch an Sonn- und Feiertagen nach Baden kommen und dabei auch mit der Bahn anreisen. Es kann aus unserer Sicht nicht sein, dass diese Gäste in der Stadt auf lauter geschlossene Geschäfte stossen.»