Rainer Schumacher ist 86 Jahre alt, er war einst erster Einwohnerratspräsident in Obersiggenthal, von Beruf Rechtsprofessor und vor allem, wie er über sich selber halb schmunzelnd, halb ernst sagt, «rebellisch veranlagt». Das liege wohl in seinen Genen oder zumindest an seiner Herkunft, schon sein Urgrossonkel liess sich nicht alles gefallen; dieser führte als liberaler Luzerner Katholik einen Freischarenzug an, wofür er zum Tode verurteilt wurde, ehe er in letzter Sekunde Zuflucht im Aargau fand. Alleine Veranlagung und Herkunft machen Schumacher also zum Querdenker, doch damit nicht genug: Seine Frau stammt aus dem Wallis, dem Kanton, in dem er viel Freizeit verbringt und wo die Helden meist auch Rebellen sind (Ex-Skistar Roland Collombin und FC-Sion-Präsident Christian Constantin sind nur zwei Beispiele). Zusammengefasst lässt sich konstatieren, dass man aufrührerischer als Schumacher wohl nicht sozialisiert werden kann. So verwundert es nicht, dass er diese Woche nur zwei Sätze benötigte, um einen «Shitstorm» beziehungsweise die grösste Krise in der Geschichte des Vereins «Traktandum 1» auszulösen, der sich für eine geeinte, starke Region Baden und vor allem auch Zusammenschlüsse von Gemeinden einsetzt.

Vereinsmitglied Schumacher war so freundlich, die Einladung von «Traktandum 1» zur bevorstehenden Vereinsversammlung zu beantworten, wobei er seine Mail-Antwort nicht nur an den Absender, sondern versehentlich an alle Eingeladenen schickte, auch die AZ-Redaktion. Alle, das sind in diesem Fall vor allem auch viele Gemeinderäte in der Region. Schumacher schrieb: «Ich werde mich am 8. Mai 2018 bemühen, derart rechtzeitig aus dem Wallis heimzureisen, dass ich an der Generalversammlung und am Referat teilnehmen kann.» Und dann die Sätze, die dazu führten, dass seine Antwort vom Vereinspräsidenten als «Schmähbrief» klassifiziert wurde: «Der Bevölkerung sind unverzüglich konkrete Fusionsprojekte zur Abstimmung zu unterbreiten. Ich schliesse es nicht aus, dass Kirchdorf sich vom (nicht nur finanziell) maroden Obersiggenthal trennt und Untersiggenthal oder Turgi anschliesst.»