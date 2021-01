Nur die Hälfte der Mitarbeitenden der Verwaltung zu Hause – trotz Homeofficepflicht

Seit Montag gilt schweizweit eine Homeofficepflicht. Der Bundesrat weist die Arbeitgeber an, Heimarbeit anzuordnen, falls dies aufgrund der Art der Aktivität möglich und mit verhältnismässigem Aufwand umsetzbar ist. Wie setzen die Verwaltungen von grossen Gemeinden in der Region Baden diese Pflicht um? Wie viele der Angestellten arbeiten tatsächlich von zu Hause aus? In Wettingen wurde zwar im Intranet ein Dokument zur Verwaltungsorganisation ab 18. Januar aufgeschaltet; doch nicht alle Angestellten erhielten konkrete Vorgaben, wie die AZ weiss. Auf Anfrage sagt Gemeindeschreiber Urs Blickenstorfer: «Rund die Hälfte der Belegschaft ist im Homeoffice. Nicht alle Tätigkeiten lassen sich nur auf dem elektronischen Weg bearbeiten.» Gewisse Akten stünden nur in Papierform zur Verfügung und erforderten damit einen Zugriff vor Ort. Auch könnten gewisse Beratungen nicht nur am Telefon oder per E-Mail erfolgen, etwa Klientengespräche in den Sozialen Diensten oder auf dem Zivilstandsamt, sagt Blickenstorfer. «Gemeinde Neuenhof will als gutes Beispiel vorangehen» Es gelte die gemeinderätliche Vorgabe, dass alle Mitarbeitenden, deren Funktion dies zulasse, im Homeoffice arbeiten sollen. Ausgenommen seien jene Mitarbeitenden, welche im Rahmen ihrer Funktion eine Dienstleistung erbringen, die persönlich und vor Ort erbracht werden muss oder die im Homeoffice gar nicht geleistet werden kann. Der Gemeinderat halte die Sitzungen per Videokonferenz ab.

In Neuenhof arbeitet «mehr als die Hälfte» der rund 40 Mitarbeitenden der Verwaltung, die normalweise im Gemeindehaus tätig ist, im Homeoffice. Dies wird als Erfolg gewertet: «Die Gemeinde Neuenhof will sehr wohl als gutes Beispiel vorangehen und will in der Umsetzung der Homeofficepflicht eine Vorbildfunktion einnehmen.» Die Geschäftsleitung habe überall Homeoffice angeordnet, wo dies betrieblich möglich sei. Der Gemeinderat entscheidet an der nächsten Gemeinderatssitzung über eine künftige virtuelle Sitzungsdurchführung.