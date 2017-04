Der 44-jährige Notter ist im Januar 2015 für Martin Rufer in den Einwohnerrat nachgerückt und wurde zwei Monate später in seine favorisierte Kommission, die Finanzkommission, gewählt. «Dass ich Mitglied der Fiko wurde, gibt mir nun das Rüstzeug, um für das Amt als Gemeinderat gut vorbereitet zu sein», sagt er. Dank der Arbeit in dieser Kommission habe er viel dazulernen können, was das Gemeindewesen betrifft. «Die politische Arbeit und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Personen unabhängig ihrer Parteizugehörigkeit macht mir sehr viel Freude.»

Zu seiner Motivation, Gemeinderat zu werden, sagt Notter: «Ich will der Gemeinde etwas zurückgeben und Lösungen für Wettingen mitgestalten, denn der Gemeinde stehen grosse Aufgaben bevor.» Doch für den SVP-Mann ist auch klar, dass er berufstätig bleiben wird, sollte er im Herbst gewählt werden. Er führt seit 23 Jahren sein eigenes Personalberatungsunternehmen mit zehn Angestellten. «Mit unserem Milizsystem ist diese Doppelbelastung möglich und ich sehe das als Privileg an.» Zudem könne er seine Führungserfahrung in der Exekutive einbringen.

Über 20 Kandidaten wollen Sitz

Nebst dem Gemeinderatskandidaten Notter stellen sich für die SVP über 20 Einwohnerrats-Kandidatinnen und -Kandidaten zur Wahl. Darunter die zwölf bisherigen Einwohnerräte mit den Grossratsmitgliedern Michaela Huser, Tochter von Gemeinderat Daniel Huser, und Daniel Frautschi, der Fraktionspräsident ist. «Die Partei ist überzeugt, aufgrund der guten Ergebnisse bei den letzten Grossratswahlen nochmals zulegen zu können», schreibt die Parteileitung.