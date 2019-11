Nun geht Baden auf Turgi zu – wird die Fusion bereits in vier Jahren Tatsache?

Der Gemeinderat von Turgi zeigt bereits seit eineinhalb Jahren Interesse an einer Fusion mit Baden. Bisher reagierte der Stadtrat aber bloss mit höflicher Zurückhaltung auf die Avancen des Nachbarn an der nordwestlichen Grenze. Man sei grundsätzlich offen, lautete der Tenor aus dem Stadthaus, würde es aber begrüssen, wenn noch weitere Gemeinden aus der Region an der Debatte über Zusammenschlüsse teilnehmen. Dementsprechend lud der Stadtrat im Oktober Delegierte aus dem ganzen Bezirk zu einem runden Tisch ein – mit Turgi fand bisher aber erst ein informeller Austausch statt.

Seit Donnerstagabend steht nun aber fest: Baden ist offiziell bereit, eine Fusion mit Turgi zu prüfen. Gemeindeammann Adrian Schoop (FDP) sprach am Rande der Gemeindeversammlung von heute Abend gegenüber der AZ von einem Meilenstein. «Wir haben dem Stadtrat Ende Oktober einen Brief geschrieben und gefragt, ob er gewillt sei, mit Turgi Fusionsgespräche zu führen, unabhängig vom runden Tisch, an dem sich diverse Gemeinden mit einer Stärkung der Region befassen.» Bereits wenige Tage später sei die Antwort aus Baden – ein Ja – eingetroffen. «Der Gemeinderat von Turgi freut sich darüber riesig. Wir haben uns Fusionsgespräche als Legislaturziel gesetzt, und an einem Workshop im Juni hat eine grosse Mehrheit der Anwesenden dieses Vorgehen befürwortet.» Das klare Ergebnis des Workshops erachte der Gemeinderat als Auftrag, die Gespräche voranzutreiben und eine Fusion zu prüfen.