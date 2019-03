Das 1512 erbaute Haus zum Löwen am Eingang zur Weiten Gasse beim Löwenbrunnen steht heute unter Denkmalschutz. Seit 1848 befindet sich darin das Badener Tabakhaus, zuvor befand sich ein Wirtshaus in den Räumlichkeiten. Der Tabakladen war bis 1973 im Besitz der Familie von Franz Reisse-Kaufmann – ab 1910 geführt von Sohn Franz Junior und ab 1925 von Neffe Otto Saxer. Die markante Deckenbemalung im Jugendstil und die altmodische Einrichtung mit dunklem Holz zeugen noch aus dieser Zeit. Über dem Tresen baumelt weiterhin der Gasschlauch, mit dem sich die Kunden früher die Zigarren anzündeten. An der Flamme fingen die Haare einer Kundin einst Feuer – sie rettete ihre Frisur im nahen Löwenbrunnen. Nach der Renovation 2009 wurde die Gasleitung abgeschaltet.

Die heimelige Atmosphäre des Ladens sei einer der Gründe, weshalb viele Kunden gerne immer wieder kommen, sagen die heutigen Besitzerinnen, die Schwestern Michèle Clemen und Denise Werder. «Manche Kunden rauchen gar nicht selbst, sondern kommen nur, um Lottoscheine abzugeben. Sie freuen sich einfach, dass das Tabakhaus noch aussieht wie in ihrer Kindheit», sagt Werder. Nebst Tabakwaren und -zubehör aller Art sind heute auch kleinere Kioskartikel erhältlich.