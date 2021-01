Nie mehr eine beschlagene Brille: Spreitenbacher Firma findet Lösung für Masken-Problem – wir haben sie getestet

Am Anfang der Idee zum Antibeschlagtuch stand ein Familienessen. Und wie könnte es auch anders sein – eine beschlagene Brille. Zu Besuch bei seinen Eltern hörte der Badener Jungunternehmer David Ostfeld im Dezember erstmals von den Problemen, die maskentragende Brillenbesitzer täglich quälen.

Bei Kaffee und Kuchen schilderte ihm sein Vater damals seine eigenen Erfahrungen. Er hat mir erklärt, wie mühsam seine beschlagene Brille für ihn ist», so Ostfeld. «Gleichzeitig hat er mir von Bekannten erzählt, die deswegen Treppenstufen übersehen haben und gestürzt sind.» Diesem Problem wollte sich Ostfeld annehmen – das wurde ihm noch am Familientisch klar.

Auf der Suche nach einer Lösung liess er sich von seinem Vater die bereits auf dem Markt befindlichen Produkte mit all ihren Vor- und Nachteilen erklären. So hat sich dieser etwa ein Gel gekauft, das sich jedoch als etwas umständlich in der Anwendung erwies. «Viele Produkte sind zudem immer wieder ausverkauft. Oft gibt es längere Wartezeiten», so Ostfeld.

Ständig auf der Suche nach den neusten Trends

Als beratender Einkäufer der Spreitenbacher Marein AG, die Bastelartikel führt und regelmässig innovative Produkte ins Sortiment aufnimmt, war die Suche nach einem geeigneten Artikel für den 36-Jährigen kein Neuland. In der gleichen Nacht setzte er sich vor den Bildschirm, um seine Kontakte im asiatischen Raum abzuklappern.