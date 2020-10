Neuheit im Aargau: Hier erhalten Süchtige schneller Hilfe

Sandros Freundin ist verzweifelt. Sie hat ihn soeben dabei erwischt, wie er in der Abstellkammer heimlich eine Flasche Rum trinkt. Zum wiederholten Mal schon morgens um 10 Uhr. Der Alkoholiker verspricht unter Tränen, sich zu bessern, vereinbart sogar einen Termin mit einer Suchtberaterin. Doch zwei Wochen später lässt er den Termin wieder sausen. «Ich habe doch alles im Griff», meint er. So wie Sandro geht es vielen Süchtigen. Gleich zwei Hemmschwellen müssen sie überwinden, um sich helfen zu lassen: den Hörer in die Hand nehmen und später den vereinbarten Termin auch wahrnehmen. Mit der kostenlosen, offenen und auf Wunsch anonymen Suchtsprechstunde beim Beratungszentrum BZBPlus in Baden, bei der keine Voranmeldung nötig ist, fallen diese Hürden nun weg. Das niederschwellige Angebot, das Ende Oktober lanciert wird, ist im Kanton Aargau einmalig.

«Wir beobachten immer wieder, dass sich Menschen für eine Beratung anmelden, dann aber nicht zum vereinbarten Termin erscheinen», sagt Sharon Katz. Die 52-jährige Sozialarbeiterin FH arbeitet seit 25 Jahren in der Suchtberatung und ist stellvertretende Geschäftsleiterin des BZBPlus in Baden. Die Ratsuchenden hätten bei der Kontaktaufnahme einen ausreichenden Antrieb, das Thema anzugehen. «Dieser Antrieb ist der ambivalenten Wahrnehmung der eigenen Suchtproblematik gegenüber ausgesetzt und kann sich daher schnell verändern», sagt Sharon Katz. Sprich: An einem Tag möchte der Süchtige etwas verändern, einen Tag später hat er das Gefühl, alles wieder unter Kontrolle zu haben. «Mit der offenen Suchtsprechstunde wollen wir dies aufgreifen.»

Suchtprobleme variieren von Drogen bis Kaufsucht

Dieselben Erfahrungen macht auch Suchtberater Tobias Hochstrasser. Er erzählt von einem Pärchen, das sich erst nach mehreren Anläufen in einem Beratungsgespräch helfen liess. «Viele Betroffenen brauchen mehrere Monate, bis sie sich überwinden können», sagt der 38-jährige Sozialarbeiter FH. Das hätten nicht nur Rückmeldungen in den Gesprächen gezeigt, sondern auch eine Umfrage, die das BZBPlus in diesem Jahr im Auftrag des Kantons bei allen Neuanmeldungen durchführt. «Das hat uns dazu bewogen, die offene Suchtsprechstunde insLeben zu rufen, bei welcher der Zugang zu Beratungen möglichst einfach und schnell ist.»