In gut zwei Wochen fällt der Start für die Bauarbeiten des neuen Badener Thermalbades. Wie Vertreter der Bauherrin Verenahof AG am Donnerstag an einem Informationsanlass für Anwohner erklärten, habe man sich mit dem Generalunternehmen HRS Real Estate AG auf den Beginn erster Arbeiten am 5. März geeinigt. Der offizielle Spatenstich für das neue Thermalbad und das Ärzte- und Wohnhaus wird am 17. April erfolgen.

Für das gesamte Vorhaben, inklusive der Klinik für Prävention und Rehabilitation, wird mit einer Bauzeit von rund zweieinhalb Jahren gerechnet. Im Idealfall wird das Thermalbad von Architekt Mario Botta im Jahr 2020 eröffnet.

Vor einem Jahr fand bereits ein Spatenstich im Bäderquartier statt, der sich aber auf die Abbrucharbeiten des alten Thermalbades, des Römerbades sowie des Staadhofes bezog. Nachdem diese Gebäude abgerissen wurden, standen die Bauarbeiten monatelang still.

Als Grund für die abermalige Verzögerung führte Rainer Blaser, Direktor der Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden, die Detailplanung beim Verenahofgeviert ins Feld.

Bereits am 28. Februar wird das Parkhaus des ehemaligen Thermalbads geschlossen. Die Zufahrt zum Kurplatz erfolgt während rund eines Monats über die Parkstrasse.

Ab dem 3. April werden die Parkstrasse ab der ehemaligen Zufahrt ins Parkhaus sowie die Bäderstrasse ab dem ehemaligen Hotel Bären gesperrt. Die Aargauer Kantonsarchäologie führt in diesem Bereich während rund sechs Monaten Ausgrabungen durch. Zum Kurplatz gelangt man ab dann via Bäderstrasse und Hörnligasse. (pkr)