Obwohl bereits seit bald einem Jahr in Betrieb, fand die offizielle Einweihung der neuen Schulanlage in Rütihof erst letzten Samstag statt. Mit dabei auch die Badener Stadträtin Sandra Kohler (parteilos), Ressortchefin Planung und Bau. «Die Eröffnungsfeier wurde terminlich so angesetzt, dass auch die Tagesstrukturen im gelben Schulhaus bereitstehen», erklärte sie den «späten» Einweihungstermin. Mit der neuen Schulanlage sind nun Schule, Kindergarten und Tagesstrukturen an einem Ort zusammengeführt. Stadträtin Ruth Müri (Team Baden), Ressortchefin Bildung, betonte in ihrer Ansprache den pädagogischen Wert der Schulanlage: «Wir sind total glücklich, dass wir in Rütihof eine Schule für die Zukunft ausgerüstet haben. Lernen ist etwas Emotionales. Nicht umsonst heisst es, dass der Schulraum der ‹dritte Pädagoge› sei, neben den Lehrkräften und den Mitschülern.» An der Einweihungsfeier gab es nach den Ansprachen eine Führung durch den Architekten Stefan Häuselmann, einen Postenlauf und einen Sponsorenlauf für einen neuen Spielplatz. (AZ)