Jetzt ist klar, wer ins ehemalige Restaurant Gambrinus an der Badener Badstrasse zieht: Die Burgerbar Manito, die seit 2016 am Schlossbergplatz hausgemachte Burger anbietet, eröffnet hier ein temporäres Pop-up-Lokal als zweiten Standort. Im «Gambrinus», das heute einer Tochtergesellschaft des Zürcher Versicherungskonzerns Swiss Life gehört, war seit 1991 die Badener McDonald’s-Filiale eingemietet. Da diese am 29. August an den Schlossbergplatz umzieht, wird das Haus an der Badstrasse frei.

An seinem neuen Standort am Schlossbergplatz wird McDonald’s einer der Nachbarn von «Manito». Der Platz ist dieser Tage kaum wiederzuerkennen. Letzte Woche wurden grosse Teermatten über die Brüstung zur Bahnhofstrasse gehängt, am Montag begann der Aufbau des Krans für den Neubau des «Terra»-Hauses. Viele Badenerinnen und Badener haben ein Déjà-vu: Bis im Januar stand fast an derselben Stelle ein Baukran für das mittlerweile fertiggestellte Haus Schlossberg. Auch bei McDonald’s wird noch fleissig gearbeitet, zurzeit wird eine grosse neue Lüftungsanlage eingebaut.