Neuer Gemeindepräsident, neuer Gemeinderat: vier Kandidaten im Vergleich

Warum sind Sie prädestiniert für dieses Amt?

Durch meine Arbeit als Gemeinderat und Vizepräsident kenne ich das Anforderungsprofil sehr gut. Ich habe politische Erfahrungen in allen gemeindespezifischen Bereichen, in der Schulpflege, als Mitglied der Finanzkommission sowie im Bauressort. Es braucht politische Erfahrung und jemanden, der lösungsorientiert arbeitet – beide Qualitäten bringe ich mit.

Was bedeutet Ihnen Spreitenbach?

Spreitenbach ist meine Heimat. Ich bin hier aufgewachsen. Seit 1964 entwickelte sich die Gemeinde rasant: Ich kenne noch das Bauerndorf mit etwas über 1000 Einwohnern, inzwischen lebe ich in einer urbanen Agglomerationsgemeinde mit rund 12'000 Einwohnern. Die dafür notwendigen, mutigen Entscheide von damals beeindrucken mich. Ich bin stolz auf unsere Gemeinde.

Spreitenbach ist hin und wieder in den Schlagzeilen – nicht unbedingt positiv. Was kann getan werden, um das Aussenbild zu optimieren?

Wir müssen den eingeschlagenen Weg konsequent weiter­gehen. Mit den Entscheiden der letzten Jahre nähern wir uns in kleinen Schritten einer besseren Aussenwahrnehmung. Wir müssen die Ent­wicklungen in Siedlung, Verkehr und Finanzkraft so steuern, dass die Gemeinde nicht nur für Arbeitsplätze attraktiv bleibt, sondern auch fürs Wohnen attraktiver wird.

Was liegt Ihnen im Dorf besonders am Herzen?

Was liegt mir an Spreitenbach nicht am Herzen? Ich kann nur Einzelnes aufzählen, aber niemals abschliessend: die Vielfältigkeit, das Zusammenleben der Kulturen, das Vereinsleben, komplette Versorgung und Naherholung und so vieles mehr. Spreitenbach ist ausserdem eine kompakte Gemeinde der kurzen Wege. Ich kann von meiner Wohnung alles zu Fuss erreichen.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für die Gemeinde?

Leider haben wir (noch) nicht die Finanzkraft, die wir uns wünschen. Spreitenbach muss als attraktiver Wohnort gefördert werden. Wir investieren trotz angespannter Finanzlage aktuell viel in die Infrastruktur. Wichtig ist mir, dass der Wert von neuen und alten Bauten erhalten bleibt. Die stetig steigenden Kosten im Gesundheits- und Sozialbereich bereiten mir ein ungutes Gefühl.