Neuenhof/A1 Sekundenschlaf und Radverlust bei voller Fahrt: zwei spektakuläre Unfälle mit glimpflichem Ausgang Unabhängig von einander kam es heute Morgen auf der A1 bei Neuenhof zu zwei Unfällen. Niemand wurde dabei verletzt. Der Junglenker des ersten Unfalles ist aber sein Billet los.

Die Kapo AG hatte am Dienstagmorgen auf der A1 bei Neuenhof alle Hände voll zu tun. Gleich Unfälle ereigneten sich unabhängig von einandern – beide von ziemliche «beeindruckender» Natur.

Der Nissan kam wohl nicht mit einem blauen Augen davon. Dafür aber sein Lenker: dieser blieb unverletzt. Kapo AG

Nach diesem spektakulären Selbstunfall hat der 18-jährige Lenker sein Billet los. Kapo AG

Wie die Kapo Aargau in ihrer Mitteilung schreibt, war der erste Autolenker gegen sechs Uhr in Richtung Zürich unterwegs, als er nach dem Bareggtunnel am Steuer einnickte. Als Folge davon prallte sein Nissan gegen die Mittelleitplanke. Das Auto überquerte danach sämtliche vier Fahrstreifen, um jenseits davon mit der Randleitplanke zu kollidieren.

Dabei touchierte er kein einziges Fahrzeug. Anschliessend überfuhr der Wagen nochmals die gesamte Fahrbahn – erneut ohne Kollision mit anderen Fahrzeugen. Der Nissan kam schliesslich demoliert bei der mittleren Leitplanke zum Stillstand. Der 18-jährige Lenker blieb unverletzt. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab.

Rad verloren

Um 10.45 Uhr kam es dann auf dem gleichen Abschnitt zu einem ähnlich spektakulären Unfall. Bei einem in Richtung Zürich fahrenden Auto löste sich innerhalb der Überdachung Neuenhof das linke Vorderrad. Wie ein Ball sprang dieses zwischen den stählernen Stützpfeilern hindurch über die Mauer und landete auf der Gegenfahrbahn.

Zwei in Richtung Bern fahrende Fahrzeuge kollidierten mit dem hüpfenden Rad und katapultierten dieses in hohem Bogen auf das Dach der Galerie. Dort kam es schliesslich zum Stillstand. Bei einem der entgegenkommenden Fahrzeuge schlug das Rad in der Frontscheibe auf und zersplitterte dieses. Dank glücklicher Umstände wurde niemand verletzt. Weshalb sich das Rad löste, ist noch unklar. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (cam)