Neuenhof Mann vermisst - Polizei hofft auf Hinweise Vermisst wird seit Freitag, 12.03.2021, in Neuenhof (84) Pietro Castano. Er ist 160 cm gross, von schlanker Statur, trägt eine Brille und hat weisse Haare.

(has) Er trug zuletzt eine schwarze Sportjacke der Marke Diadora (knietief), eine Jogginghose und schwarze Turnschuhe mit weisser Sohle der Marke Adidas. Allenfalls hatte er zudem eine Wollmütze aufgesetzt. Der Vermisste ist mit einem Gehstock unterwegs.

Am Vormittag des 12. März 2021, ca. 11 Uhr, verliess der Vermisste seinen Wohnort in unbekannte Richtung. Die Angehörigen meldeten den Mann am selben Abend bei der Kantonspolizei Aargau als vermisst. Diese sucht seitdem nach dem Mann.

Die Suchaktion wird auch heute Samstag weitergeführt. Personen, welche Pietro Castano gesehen haben oder antreffen, werden gebeten, sich sofort mit der Kantonspolizei in Baden (056 200 11 11) in Verbindung zu setzen.