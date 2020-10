Neue Petition fordert, dass die Limmattalbahn Neuenhof links liegen lässt

Die Limmattalbahn soll von Killwangen via Neuenhof nach Wettingen führen, und von dort erst zum Sportzentrum Tägerhard und via Landstrasse ins Zentrum und schliesslich über die Hochbrücke nach Baden.

Kritische Stimmen gegen die Limmattalbahn haben sich in den vergangenen Jahren schon mehrfach geäussert. Nun ist eine neue Stimme zu hören. Daniel Weiersmüller aus Neuenhof hat eine Petition mit dem provokativen Titel «So plant man Tram» gestartet, die eine andere Linienführung vorschlägt. Die Idee ist nicht von ihm selbst. Er greift einen Leserbrief von Peter Koch aus Killwangen auf, der am 15. Oktober in dieser Zeitung erschien.