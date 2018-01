Zu 55 Prozent wird das Zentrum von der öffentlichen Hand getragen, 41 Prozent erwirtschaftet das Karussell mit Eigenleistungen. Lediglich vier Prozent der finanziellen Mittel stammen aus Spendengeldern – unter anderem von Serviceclubs, Privatpersonen und regionalen Unternehmen. Nun baut Betriebsleiterin Kathie Wiederkehr gemeinsam mit ihrem Team die Wirtschaftsbeziehungen aus.

«Wir suchen regionale Firmen und Unternehmen, die als Partner während jeweils vier Jahren einen vereinbarten Betrag spenden», erklärt Wiederkehr. Ab 1000 Franken jährlich sind die Unternehmen dabei. Als Gegenleistung können deren Mitarbeiter das Karussellangebot zu Mitgliedertarifen nutzen, das Unternehmen wird unter anderem als Spender auf der Website des Familienzentrums aufgeführt oder kann einmal pro Jahr die Räumlichkeiten des Karussells gratis nutzen.

Spenden haben einen Haken

Zwar erhält das Familienzentrum seit je Spenden, doch die haben einen Haken: «Diese einmaligen Beiträge bringen wenig Budgetstabilität. Viele Fonds und Stiftungen möchten Pilotprojekte oder einmalige Anschaffungen finanzieren. Wir brauchen aber nicht immer wieder eine neue Kletterlandschaft oder reissen neue Projekte an, sondern setzen auf Kontinuität und Nachhaltigkeit», erklärt Wiederkehr. Mehrjährige Partnerschaften sollen die Beständigkeit sichern.

Mit diesen sogenannten Public Private Partnerships (PPP) zwischen Familienzentrum und Firmen der Region will Kathie Wiederkehr Stabilität in die allgemeine Finanzierung des Karussells bringen. Denn gerade bei den drei Gemeinden Baden, Wettingen, und Obersiggenthal, die zusammen mit Ennetbaden gut 50 Prozent der Beiträge stemmen, sitzt das Geld längst nicht mehr so locker in den Taschen wie noch vor wenigen Jahren, als sie die finanziellen Mittel für die Pilotphase des Familienzentrums bewilligten.