Das Bezirksgericht Baden lud in diesen Tagen zur Verhandlung mit einer 36-jährigen Kenianerin. Die Angeklagte habe sich einer Personenkontrolle durch die Stadtpolizei Baden verbal und tätlich widersetzt, sich dabei komplett ausgezogen und anschliessend von einer Fussgängerbrücke in die Limmat springen wollen. Das ist der Grund für die Anklage wegen Hinderung einer Amtshandlung, welche die Staatsanwaltschaft gegen Adessa (Name geändert) erhob. Zudem musste sie sich wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte vor Gericht verantworten.

Der Vorfall ereignete sich an einem frühen Morgen im April des letzten Jahres. Adessa sei nach eigenen Angaben am Vorabend an einem Fest gewesen. Betrunken und unter Drogeneinfluss habe sie sich dann in den Morgenstunden nahe der Limmat aufgehalten, sagte sie: «Ich hatte auch Marihuana geraucht.» Zwei Polizisten der Stadtpolizei Baden wurden auf Adessa aufmerksam, weil sie wild herumschrie. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Mutter von drei Kindern im Alter von 13, 9 und 3 Jahren keine Ausweispapiere dabei hatte.

Adessa begann, auch körperlich gegen die Kontrolle der beiden Polizisten zu protestieren und zog sich dabei komplett aus. Darauf stieg Adessa, die beruflich als Erotikmasseuse arbeitet, auf das Geländer der Fussgängerbrücke und drohte den städtischen Beamten, sich von der Brücke in die Limmat zu stürzen.